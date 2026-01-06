Глава ИИХФ Тардиф назвал геополитику и холодную погоду среди причин низкой посещаемости МЧМ-2026 в США. До игр за медали матчи посетили чуть больше 6 тысяч зрителей в среднем

Люк Тардиф объяснил низкую посещаемость матчей МЧМ-2026 в США.

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался относительно низкой посещаемости матчей молодежного чемпионата мира в США.

К началу матчей за медали общая посещаемость турнира в Миннесоте составила 167 657 зрителей – в среднем 6209 на игру. До вылета сборной США в четвертьфинале их матчи в среднем собирали 14 341 зрителя.

На МЧМ-2025 в Оттаве матчи сборной Канады в среднем посетили 18 240 зрителей.

«Миннесота» предоставила нам фантастическую арену. Иногда приходило много зрителей, но порой можно было увидеть пустые места. Мы довольны. Мы также довольны качеством инфраструктуры.

Зима, холодно, и нельзя забывать, что геополитическая ситуация не упрощает поездки. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю, и не хочу углубляться дальше, но это было важно», – сказал Люк Тардиф.