Защитник «Калгари» Парех сказал, что хоккеисты НХЛ «ведут себя как роботы»: «У них нет индивидуальности». Вскоре он извинился: «Возможно, я неправильно выразился»

Зэйн Парех извинился за то, что назвал игроков НХЛ роботами.

Находясь в расположении молодежной сборной Канады на чемпионате мира, 19-летний защитник ответил на вопрос о том, почему демонстрирует свою индивидуальность перед журналистами.

«Думаю, хоккеисты в НХЛ ведут себя как роботы, и у них нет индивидуальности. Нужно немного проявлять свою индивидуальность, поскольку это лучший способ развивать хоккей. Я не хочу быть роботом. В «Калгари» многие ребята говорили, что на вопросы стоит отвечать просто. Но в сборной я могу делать то, что хочу», – сказал хоккеист.

После этого игрок извинился. Более того, защитник «Флэймс» Маккензи Уигар обсудил с Парехом его слова в текстовых сообщениях.

«Думаю, некоторые вещи были преувеличены. Возможно, я неправильно выразился. Очевидно, что я не хотел этого говорить, и я искренне извиняюсь перед руководством «Калгари» и своими товарищами по команде. Это неприемлемо и так быть не должно», – заявил Парех.