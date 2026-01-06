Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали наши слова – забили неплохие голы и довели игру до победы»

Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали нас.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков высказался после матча против «Адмирала » (5:2).

– Тяжело входили в игру, но ребята услышали наши слова, начали активно действовать, забили неплохие голы в двух первых периодах, а в третьем довели игру до победы.

– Бросалась в глаза неуверенная игра с шайбой в первом периоде, с чем это связано?

– Я бы сказал, что эти потери шли от того, что в начале свежести не хватало, но потом вработались и стало попроще.

– Чем руководствовались, объединяя Пьянова и Широкова?

– Тем, что это опытные ребята, они могут сыграть в пас. Сработало, забили два гола.

– Долгое отсутствие шайб у Пьянова давило на игрока?

– Конечно. Было видно, что у него камень с плеч упал. Он сильно переживал.

– С назначением Браташа в «Адмирале» что‑то поменялось в тактическом плане?

– Сложно ответить, за один день что‑то сложно поменять в команде, – сказал Люзенков.