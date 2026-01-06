Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»

Плющев о Кузнецове в «Салавате»: не уверен, что Козлов инициировал приглашение.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о переходе Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев ».

– Для главного тренера «Салавата» Виктора Козлова – это вызов. Не уверен, что он был инициатором приглашения, но теперь ему придется уделить особое внимание Кузнецову, найти новую мотивацию, встроить в команду.

А она, между тем, куда более сложная, чем у «Металлурга».

– Почему?

– «Металлург» – это оформленная команда, со своим стилем, с большими игровыми и кадровыми возможностями, с запасом по набранным очкам и с правом на эксперимент. Нынешний «Салават» – совсем другая история.

Все последние десятилетия Уфа была командой мастеров и мужичков. Наверное, это связано и с какими-то бюджетными моментами, но сегодня «Салават» всего лишь бьется за восьмерку и стал командой штрафников, плюс Александра Жаровского, который в 18 лет – лучший бомбардир Уфы в чемпионате.

Сначала Уфа по ходу сезона приобрела с отказов Хохлачева и Бутузова. Потом развеселила всех новостью о возвращении из Северной Америки загадочного Хо-Сэнга, который пару лет назад стал в КХЛ героем разве что анекдотов. И вот теперь возникла кандидатура Кузнецова, – сказал Плющев .

Рябыкин о Кузнецове в «Металлурге»: «Игроку нужны поддержка и доверие. В данном случае акцент был на недочетах и ошибках. Помешали не игровые проблемы, а психологические»