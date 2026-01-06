Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»
Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение команды от «Сибири» (2:5).
– Несмотря на такой неприятный счет на табло, я не считаю, что наша команда плохо играла. Есть много позитивных вещей. Но неправильные действия привели к голам в наши ворота.
Хотя по броскам, и, думаю, голевым шансам мы впереди. Меньшинство хорошо сработало. Счет не отражает содержания игры, далеко не так плохо у нас все было.
– Как ощущали себя после работы в ВХЛ?
– Одно удовольствие работать в таком прекрасном дворце спорта, это один из лучших стадионов в нашей стране.
– Грман поедет со Словакией на Олимпиаду?
– Информации нет, знаю, что в клуб пока никаких вызовов не приходило, но держим это в голове, – сказал Браташ.
