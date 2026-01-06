Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»

Браташ о 2:5 с «Сибирью»: счет не отражает содержания игры.

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ прокомментировал поражение команды от «Сибири » (2:5).

– Несмотря на такой неприятный счет на табло, я не считаю, что наша команда плохо играла. Есть много позитивных вещей. Но неправильные действия привели к голам в наши ворота.

Хотя по броскам, и, думаю, голевым шансам мы впереди. Меньшинство хорошо сработало. Счет не отражает содержания игры, далеко не так плохо у нас все было.

– Как ощущали себя после работы в ВХЛ?

– Одно удовольствие работать в таком прекрасном дворце спорта, это один из лучших стадионов в нашей стране.

– Грман поедет со Словакией на Олимпиаду?

– Информации нет, знаю, что в клуб пока никаких вызовов не приходило, но держим это в голове, – сказал Браташ.

