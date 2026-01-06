  • Спортс
  • Квартальнов после пресс-конференции матча с ЦСКА: «Прилетит мне, да? Ну охренели! Судья, зачем «3 на 5» оставляешь в такой игре? Хватит прибивать»
Квартальнов после пресс-конференции матча с ЦСКА: «Прилетит мне, да? Ну охренели! Судья, зачем «3 на 5» оставляешь в такой игре? Хватит прибивать»

Дмитрий Квартальнов о судьях после матча с ЦСКА: ну охренели!.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после пресс-конференции матча Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:4) задался вопросом, оштрафуют ли его за критику арбитров.

После того, как тренер отошел от микрофонов, он начал разговор с журналистом Михаилом Зислисом.

«Прилетит мне, да? Ну охренели! Ну что ты, судья, зачем «5 на 3» оставляешь? Ну, в такой игре. Ну хватит, ##### (блин), ну, хватит прибивать, ##### (блин)», – сказал Квартальнов.

Тренера в КХЛ в случае критики арбитра могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.

Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница ЦСКА в «ВКонтакте»
