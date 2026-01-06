Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер

Ландескуг и Тэйвс из «Колорадо» выбыли на неопределенный срок из-за травм.

Форвард «Колорадо » Габриэль Ландескуг и защитник Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок и пропустят «некоторое время» из-за травм, заявил главный тренер клуба Джаред Беднар .

Тэйвс не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:3) из-за травмы нижней части тела после неудачного падения на борт.

Ландескуг травмировался в игре с «Флоридой» (1:2), врезавшись в ворота после падения. Отмечается, что Скотт Уэджвуд и Нэтан Маккиннон намекнули, что у шведа может быть перелом кости – возможно, ключицы или ребер.

В этом сезоне Тэйвс набрал 13 (1+12) очков в 40 матчах при полезности «плюс 26». В активе Ландескуга 7+15 за 41 игру при полезности «плюс 18».