Нападающий «Баффало» Райан О′Райлли выступит в составе сборной Канады на предстоящем ЧМ-2017 во Франции и Германии.

25-летний хоккеист завоевывал золотые медали чемпионата мира в 2015 и 2016 годах. В карьере канадца этот ЧМ будет четвертым.

В нынешнем сезоне О′Райлли набрал 55 (20+35) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее стало известно, что за сборную Канады на ЧМ также сыграют Мэтт Дюшен, Нэтан Маккиннон и Марк Шайфли.