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    ЧМ-2017. Форвард «Баффало» О′Райлли сыграет за сборную Канады

    Теги Баффало сборная Канады Райан О′Райлли ЧМ-2017

    Нападающий «Баффало» Райан О′Райлли выступит в составе сборной Канады на предстоящем ЧМ-2017 во Франции и Германии.

    25-летний хоккеист завоевывал золотые медали чемпионата мира в 2015 и 2016 годах. В карьере канадца этот ЧМ будет четвертым.

    В нынешнем сезоне О′Райлли набрал 55 (20+35) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    Ранее стало известно, что за сборную Канады на ЧМ также сыграют Мэтт Дюшен, Нэтан Маккиннон и Марк Шайфли.

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