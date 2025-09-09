💡 Онана заново изобретает футбол. Он попытался отбить выход один на один в стиле... буллита 🤦
Думали, что забудете об Андре Онана, если он покинет «МЮ»? Не получится!
Талантливый камерунский вратарь добрался к нам даже во время паузу на международные матчи – в Африке ведь отборы тоже идут.
Игру с Кабо-Верде стоило смотреть хотя бы для этого шедевра на 54-й минуте.
Камерунцы пропустили очень опасную атаку.
Примерно в 40 метрах от ворот стало понятно, что вся надежда на Онана.
Но тот стоит.
До последнего.
Гол.
Такая вот история.