Турнир, объединяющий 43 колледжа по всей России
Рассказываем про проект фонда Мельниченко.
Вы наверняка никогда не слышали про Кубок Мельниченко по футболу, но этот турнир объединяет парней аж из 43 средних колледжей и техникумов.
Его проводит благотворительный фонд Мельниченко, который развивает промышленные города и территории в разных регионах России. Он основан предпринимателем Андреем Мельниченко – основателем компаний Еврохим и СУЭК.
Впервые Кубок Мельниченко прошел в Красноярске зимой 2024-го, а уже в мае-июне 2025-го расширил географию в рамках студенческого турнира до пяти городов – Мурманск, Хабаровск, Волгоград, Красноярск и Кемерово. Формат – предельно простой: четыре полевых и вратарь в каждой команде с таймами по пять минут. Все матчи турнира транслировали вконтакте, а еще – пригласили звездных гостей: от Дмитрия Сычева до Прокопа и Федоса.
Теперь победители региональных этапов встретятся на большом стадионе – и проведут гранд-финал. Он состоится 12-13 сентября в Москве.
Кстати, в рамках Кубка Мельниченко проходит турнир не только для студентов, но и спортивный фестиваль для команд сотрудников предприятий Еврохим и СУЭК. Впечатлениями делится Денис Глушаков, который приезжал на него в Красноярск:
«С удовольствием приехал на турнир – там очень хорошо встретили, была дружеская или даже семейная атмосфера. Приятно пообщались и с ребятами-футболистами, и с гостями. Провели мастер-класс, поиграли с ними – некоторые ребята неплохо играют.
У нас с ними были разные разговоры – о карьере, о футболе, о том, как играл за сборную. Спрашивали, какие голы выделил бы – и по красоте, и по важности. Я тоже задавал вопросы об их работе. Это не тот случай, когда встречаются футболисты-легенды и ребята-рабочие. Это было хорошее дружеское общение. Чувствовал, что люди получают удовольствие: для них это хороший выходной. А мы делим эти эмоции с ними. Считаю, что праздник удался и тогда в Красноярске, и уверен, что он удастся сейчас в Москве.
Не могу сказать, что это какая-то моя важная миссия – все-таки это взрослые люди. Когда я встречаюсь с детьми, хочется поделиться и опытом, и знаниями о футболе, провести мастер-класс. А взрослым интереснее пообщаться – позадавать вопросы о карьере и футболе, чуть-чуть развеяться, испытать новые эмоции. Для них это больше возможность отключиться от работы. Нам это тоже полезно: все-таки наша жизнь состоит из футбола, поэтому возможность пообщаться на другие темы – это здорово».
Зачем такие турниры нужны фонду, объясняет заместитель генерального директора Кирилл Мельников: «Одно из основных направлений нашей работы – профориентация. В некоторых городах мы начинаем ее уже с детского сада. В процессе работы мы поняли, что футбол – один из самых действенных механизмов не только социализации, но и профориентации подростков. Поэтому и решили проводить турнир не только для сотрудников, но и для студентов профильных колледжей. Чтобы они видели, какие перспективы открывают перед ними наши компании: это не только стабильная и надежная работа с верой в завтрашний день, но и развлечение, досуг».
Для молодых парней из провинции это шанс испытать антураж большого турнира по всем канонам: когда съезжаются со всей страны, бегают рядом со звездами и выходят на большой арене.
Об этом мы спросили трех участников Кубка Мельниченко из разных регионов России – они делятся впечатлениями.
Кирилл Кориков, 19 лет. В восторге от Кудряшова и Прокопа: «Будем больше тренироваться, чтобы приехать еще раз»
Учится в Новосибирском промышленно-энергетическом колледже.
– Я из Новосибирска, учусь на киповца (слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – Спортс’’). Всегда любил футбол: одиннадцать лет занимался в спортивной школе, а сейчас играю в любительской лиге.
Сейчас мы тренируемся трижды в неделю. Мы с ребятами участвуем практически во всех возможных соревнованиях. О турнире фонда Мельниченко узнал от преподавателя по физкультуре, который и стал нашим тренером. Сразу появилось желание поехать – интересно попробовать свои силы. Желающих было много, поэтому проводили отбор в команду. В состав прошло восемь человек – хороший состав для формата 4+1.
Нам все предоставили: и транспорт, и жилье. Добрались до Кемерово на комфортной маршрутке (около 260 километров – Спортс’’). Заселились в очень хороший отель, провели там ночь, вкусно позавтракали, а утром погуляли по городу.
Турнир длился один день. Мы играли на стадионе в центре. Много зрителей – болели, как мне кажется, за всех. Выступили мы не очень удачно (заняли последнее место в группе, набрав одно очко – Спортс’’). Дело не в силе соперников – просто на разминке наш вратарь выбил кисть, поэтому в воротах играл полевой. Но точно можно было бороться, так что в следующем году попробуем себя в этом турнире еще раз.
Это первый такой масштабный турнир в моей жизни. Все прошло на высшем уровне: соревнования очень понравились и мне лично, и команде. Много больших впечатлений. Главное – встреча со футболистами. На нашем турнире были Федор Кудряшов и Миша Прокоп: мы пообщались, взяли автографы, а еще они подарили нам футболки.
Теперь очень хотим попасть в призы на следующем турнире, так что будем больше тренироваться.
Андрей Синько, 18 лет. Эмоции от турнира – лучшее, что есть в спорте
Учится в Минусинском сельскохозяйственном колледже.
– Я учусь на монтера пути. Футболом занимаюсь восемь лет – с начальной школы. Сейчас играю за свой поселок на региональных турнирах. Стараюсь развиваться.
До турнира мы с ребятами [из колледжа] познакомились, пообщались и потренировались. Тренера у нас нет – только представитель, который нас и собрал. Это наш преподаватель по физкультуре.
Я учусь в Минусинске, а этап проходил в Красноярске (расстояние между городами по трассе – 433 километра – Спортс’’). Добирались на поезде часов 6-7 – билеты нам предоставили.
Мы хорошо выступили (первое место в группе, три победы в трех матчах – Спортс’’), но не думаю, что были настолько уж сильнее. Просто у всех разный уровень подготовки: кто-то давно не играл, а кто-то занимается постоянно. Это и имеет решающую роль. Так-то все команды были примерно равны.
Получилось очень классно: попались хорошие соперники, с которыми сложно и интересно играть. Пообщались с ними – приятные парни. Эмоции не описать словами: и радость, и волнение – лучшее, что есть в спорте. Точно самый масштабный турнир в моей жизни. Зрители тоже собрались, за кого-то болели – это тоже было очень здорово.
Этот турнир даже немного поменял мой взгляд на футбол: я понял, что бывают совсем неизвестные команды, с которыми поначалу очень трудно играть, но нужно потерпеть минут пять – и вот ты понимаешь их схему, движение и кто как думает.
Очень радует, что такие мероприятия возможны у нас. Я получил очень приятный опыт. Это сразу усиливает мотивацию. Теперь цель – выиграть соревнования в Москве осенью.
Артем Горбунов, 17 лет. Стал МВП этапа в Волгограде
Учится в Невинномысском химико-технологическом колледже.
– Футболом я не занимался – только во дворах. Сейчас, бывает, с пацанами собираемся поиграть – просто кто хочет. Участвовали только в соревнованиях между колледжами – масштабных не было.
На турнир фонда Мельниченко мы поехали уже устоявшимся составом с наработанными связями – давно с ребятами играем.
Наш турнир проходил в Волгограде, ехали туда на поезде чуть больше суток. Если честно, когда приехали, думали, что вообще ничего не получится – поиграем в удовольствие, и все. А вот как сложилось – победили.
Первые две игры мы нервничали, у нас чуть-чуть не получалось. Даже ссорились. После этого взяли себя в руки, откинули волнение в сторону и решили играть так, как играем в Невинномысске. Тогда стало получаться. А еще я стал МВП этапа – хорошо отстоял на воротах, не пропустил ни одного мяча и отбил решающий пенальти, который вывел нашу команду в финал. Перед турниром мы точно не ставили цель забирать первые места. Просто хотели попробовать.
Этот турнир нас сплотил – после него мы часто стали собираться, чтобы провести время вместе, или просто поиграть. Иногда даже тренируемся сами для себя – отрабатываем моменты, которые не получаются.
В следующем году тоже собираемся участвовать, но пока главный план – поехать в Москву и показать себя там.
📱Соцсети Кубка Мельниченко: телеграм / ВКонтакте
Реклама. ООО «В ИГРЕ». erid: 2SDnjdmtoiE