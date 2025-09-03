🎥 Эден Азар выбрал лучшего дриблера, чем он сам. Неймара поставил ниже

Пресс-служба Лиги чемпионов устраивает для экс-футболистов челлендж: молчи, пока не услышишь имя того, кого считаешь лучше себя. Так, например, выяснилось, что Златан Ибрагимович никого выше себя не ставит.

Такой же челлендж предложили Эдену Азару, но вопрос немного изменили: молчи до тех пор, пока не услышишь имя того, чей дриблинг лучше твоего.

Ведущий назвал Дезире Дуэ, Рафаэля Леау, Хвичу Кварацхелию, Рафинью Диаса, Рияда Мареза, Винисиуса, Криштиану Роналду, Ламина Ямаля, Неймара – бельгиец не издал ни звука. Он заговорил, лишь когда услышал имя Лионеля Месси.

Эден, похоже, все правильно раскидал. В рейтинге игроков по успешным обводкам с 2009-го он уступает только Месси.

А как вам ответ Азара?