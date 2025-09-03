🎥 Эден Азар выбрал лучшего дриблера, чем он сам. Неймара поставил ниже
Пресс-служба Лиги чемпионов устраивает для экс-футболистов челлендж: молчи, пока не услышишь имя того, кого считаешь лучше себя. Так, например, выяснилось, что Златан Ибрагимович никого выше себя не ставит.
Такой же челлендж предложили Эдену Азару, но вопрос немного изменили: молчи до тех пор, пока не услышишь имя того, чей дриблинг лучше твоего.
Ведущий назвал Дезире Дуэ, Рафаэля Леау, Хвичу Кварацхелию, Рафинью Диаса, Рияда Мареза, Винисиуса, Криштиану Роналду, Ламина Ямаля, Неймара – бельгиец не издал ни звука. Он заговорил, лишь когда услышал имя Лионеля Месси.
Эден, похоже, все правильно раскидал. В рейтинге игроков по успешным обводкам с 2009-го он уступает только Месси.
А как вам ответ Азара?
Во-вторых, статконторы и ИИ и не такое могут посчитать, но редко делают (и ещё реже бесплатно для открытого доступа), потому что не сильно востребовано коммерчески.
Дриблинг и обводки -- это не одно и тоже. Я встречал раньше статистику по дриблингу и обводкам на fbREF. Отдельно считалось количество nutmeg (прокидывание между ног). И без труда можно отличить финт от проброса мяча, т.е. качественный дриблинг от силовой и скоростной обводки. Было бы желание это делать. Была раньше на на fbREF статистика и по КПД дриблинга, и по его эффективности. Помню, что Месси с огромным отрывом опережал всех по КПД, т.е. дриблинг и обводки Месси часто заканчивались голами и ассистами, он не делал это просто ради красоты. Антипод Месси -- Адама Траоре, который больше делает силовые и скоростные обводки и ему с трудом даётся их конвертировать в результативные действия. Собственно это одна из причин, почему Адама не стал звездой, ему не хватает игрового интеллекта и эффективности.