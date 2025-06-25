Вакансия Marketing Manager [Сирена]

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«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже 25 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Спортс’’ – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с многомиллионной аудиторией, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Сирена – креативная студия внутри Спортса’‘, которая делает интерактивные проекты. В нашем портфолио уже 500+ спецпроектов: от квизов и игр разной сложности до полноценных продуктов. К последним относятся: Основа, Пикер, Предиктор. У «Сирены» своя выделенная команда разработки, дизайна, редакции, креатива и маркетинга.

Сейчас мы ищем маркетолога для работы над продвижением наших продуктов.

С нами ты будешь:

Анонсировать продукты и другие проекты «Сирены» на платформах Спортса’‘.

Создавать и развивать комьюнити продуктов студии, формировать привычку возвращаться в проекты снова и снова.

Привлекать трафик за пределами Спортса’‘.

Собирать аналитику эффективности (Яндекс.Метрика, наша внутренняя аналитическая система).

Вместе с командой работать над развитием продуктов, внедрением новой функциональности.

ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

У тебя релевантный опыт в маркетинге от 1 года.

Ты погружен(а) в спортивную повестку (в курсе знаковых спортивных событий и персоналий, а если за кого-то болеешь – вообще отлично!) и являешься активным пользователем Спортса’‘.

У тебя есть базовые скиллы в графических редакторах (Figma, Photoshop).

Ты – перфекционист с высоким уровнем грамотности. Не пропустишь ни одной ошибки или опечатки.

Ты стремишься решать большие задачи и развиваться как специалист.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Комфорт и заботу:

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня , которое ты можешь определять самостоятельно.

Гибридный график работы. Мы за то, чтобы встречаться с коллегами лично в нашем московском офисе (недалеко от м. Проспект Мира/Рижская), но иногда можно работать удаленно.

ДМС со стоматологией, еще и фитнес с английским можем компенсировать.

Если тебе нужен отпуск, мы всегда его тебе предоставим. Как и больничный, который у нас в большинстве случаев не влечет потерю в деньгах.

В качестве приятного бонуса у нас есть программа лояльности для сотрудников с сотнями разных скидок.

Обучение и помощь в развитии:

У нас очень чуткий менеджмент, который реально вкладывается в своих сотрудников. Больше половины из них выросли внутри компании, и для нас это показательно.

Мы ценим обратную связь, поэтому не пренебрегаем практиками, помогающими нам становиться лучше: one-to-one, performance review.

Для команд регулярно покупаем доступы к популярным конференциям , чтобы наши ребята всегда были в тренде.

Про классические виды обучения тоже не забываем, поэтому у нас предусмотрена компенсация профильных курсов .

Не просто коллег, а сообщество:

Нам комфортно вместе не только работать, поэтому у нас образовались различные сообщества по интересам: футбольная команда, клуб любителей fifa, киноклуб. Мы любим настолки, практикуем random-coffee и просто созваниваемся среди недели поболтать с коллегами на отвлеченные темы.

У нас, в целом, работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Мы не любители формальностей и затягивания процессов, к найму подходим так же. Тебя ждут:

Тестовое задание, которое поможет нам понять твои навыки.

Собеседование с потенциальным руководителем и HR, где мы расскажем чуть подробнее о нас, а ты – о себе.

Финальное интервью c руководителем «Сирены» и HR, где мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

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