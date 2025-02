«Присутствую при создании истории – это особая атмосфера». Как снимать спортдок в России и расти вместе с клубом

В этом сезоне «Акрон», как и всегда, старается удивлять на поле и вне его. Мы открыли новый для себя формат – сериал – и уже выпустили четыре серии.



Монолог режиссера документального сериала «Акрон» в РПЛ» Егора Пшеничникова – о том, как создать спортивное документальное кино.

На самом деле я пока что не назову себя профессиональным кинематографистом – скорее, человеком, который на полулюбительском уровне пытается делать более-менее интересные вещи.

Все началось с того, что в 14 лет я заинтересовался психоделическим кино. Как сейчас помню, что искал в Google «психоделические фильмы». Мне хотелось смотреть артхаус, всякое непонятное и странное кино. Это были фильмы, которые я порой не понимаю до сих пор – «Забриски-пойнт» Микеланджело Антониони, «Неуместный человек» Йенса Лиена, «Пределы контроля» Джима Джармуша.

Тогда я позиционировал себя необычным и считал, что мне нужно смотреть необычное кино. Справедливости ради, я до сих пор люблю «Пределы контроля». Он неочевидный и в нем нет драматургии – просто человек ходит из места в место, встречается с разными людьми и обменивается спичечными коробками.

После школы я четырежды пытался поступить во ВГИК, но не смог. Переживал и грустил по этому поводу, потому что единственное, чего я хотел, это заниматься кино и режиссурой, видел себя только в этом. Оказалось, что все к лучшему.

Сказал себе, что надо не опускать руки, а снимать. У меня появилась камера, и я сразу стал думать о том, что мне нужно монетизировать этот навык. К тому времени я уже умел снимать и монтировать. Еще тогда у меня было много наглости и нахальства: «Да, мне 19 лет и я буду снимать видосы за деньги». Попробовал – и дело пошло.

Спортивное кино я не смотрел до того, как начал работать над «Акроном» в РПЛ». Я посмотрел сериалы про «Тоттенхэм» (All or Nothing: Tottenham Hotspur) и «Сандерленд» (Sunderland ‘Til I Die). Классные сериалы, смотрятся хорошо, динамично и интересно. Я отсматривал их и думал о том, что вижу идеи, которые хочется повторить.

Замечаю интересные склейки, пытаюсь ответить самому себе на вопрос, почему все это смотрится интересно, за счет чего они держат внимание, как они делят фильм на части, как работают сцепки и переходы.

Раньше мне казалось, что документальное кино – это интервью с человеком и наложенные на него перебивки. По сути, так оно и есть, но когда ты сталкиваешься со сложной историей с продолжительным хронометражем, встает вопрос о том, чтобы человек досмотрел это до конца. И если десять минут такого простого документального кино человек еще выдержит, то 45 минут – уже сложновато.

В свое время я познакомился с Сашей Чернышевым, тогда работавшим в «Акроне». Показал ему свои работы – к примеру, видео с участием Александра Мостового для презентации FIFA 22. Саша же, в свою очередь, показал их своим коллегам. В итоге ребята из «Акрона» предложили мне сделать какой-нибудь ролик совместно.

Запрос состоял в том, чтобы я сделал промо к сезону-2022/23 – то самое видео «Молодой-Звонкий». Снимали видео в феврале, а вышло оно в июле. Нам понравилось сотрудничать – договорились о продолжении совместной работы над новыми проектами.

Нашей второй большой работой стал документальный фильм о кубковом походе «Акрона» весной 2023-го – «Тольяттинская сказка». А в 2024 году мы пришли к созданию сериала.

«Акрон» в РПЛ» – это идея ребят из клуба. Первое, что мы обсуждали, когда появилась эта мысль, это референсы – в частности, Drive to Survive (сериал о «Формуле-1»). В процессе общения мы также искали референсы и про футбол, чтобы не изобретать велосипед и понять, чего в этом направлении достигли другие люди и клубы в целом.

Возвращаясь к All or Nothing: Tottenham Hotspur, отмечу то, что главная сюжетная линия сериала – это Жозе Моуринью, за которым мы наблюдаем на протяжении всего сезона. Несмотря на то, что в сериале мы видим много сторонних сюжетов, главный герой – это главный тренер. У нас же задача познакомить людей с клубом, чтобы зрители узнали этих людей поближе и они стали более понятными и родными.

Важно еще и то, чтобы сами игроки и штаб узнавали друг о друге что-то новое. В этом тоже есть скрытая, но не менее важная функция сериала.

Первой мыслью было то, что это будет нечто похожее на «Тольяттинскую сказку». В ней мы делали динамичные ролики с подводками, собирали моменты с матчей и пытались сделать что-то смотрибельное. Изначально я думал, что нужно просто обозревать происходящее с клубом на протяжении всего сезона.

В перспективе пришло осознание того, что можно делать интереснее и круче, поэтому необходимо ставить и GoPro в раздевалке, и набирать неочевидный контент. Когда ты ловишь людей во взаимодействии с другими людьми, ты видишь, как они проявляются, и снимать такие моменты интересно и классно. В этом и прикол документального кино – ты можешь увидеть правду о людях, имеешь возможность лучше понять их, проникнуться ими.

Вообще сериал – отличное подспорье для самих спортсменов. Если бы я был спортсменом, мне было бы интересно смотреть фильм про себя. Я в таком случае становлюсь частью какого-то медийного продукта – и чувствую, что хоть и живу свою жизнь, играю в футбол, но при этом являюсь еще и частью кино, сериала.

У этого, конечно, есть и отрицательная сторона. У игроков может уходить фокус от непосредственно футбола к тому, как они выглядят, как они играют на камеру, как их воспринимают. Момент достаточно тонкий.

Для работы со спортивным кинематографом, думаю, нужен соответствующий бэкграунд. Несмотря на то, что я человек не из спорта, мне тоже нужны были точки коннекта с этой темой. В школе я с отцом ходил на футбол, баскетбол и хоккей, для меня это были прикольные переживания. Мне приятно находиться в этой атмосфере.

Процесс создания каждой серии отличается. Чем дольше мы работаем над сериалом, тем больше у меня понимания того, как нужно снимать, рассказывать. В целом со временем в работе стало меньше суеты.

Обычно у меня есть внутренняя установка, мол, я не знаю, чего ожидать, как будем работать. Есть ловушка, которую я называю «как-нибудь да смонтирую». Смонтировать-то смонтирую, но когда я хорошо понимаю, что мне нужно сказать, то уже знаю, с каким вопросом и посылом начинаю съемку. Мне понятно, на что нужно наводить камеру, если я заранее себе сказал, что я ищу то-то и то-то.

Признаюсь, я не знаю, что такое сценарий документального фильма. Это в принципе звучит странно, ведь написать такой сценарий невозможно. Тебе нужно отталкиваться от реальности, такой, какой она есть, но при этом быть рассказчиком, который эту самую реальность правильно подаст.

Когда я отсматриваю материал, то думаю о том, какие чувства он у меня вызывает. Прилив энергии у меня или отток при просмотре моментов? Если при просмотре она у меня уходит – эти моменты я убираю. Стараюсь прислушиваться к себе, чтобы зацепиться за откликающиеся мне моменты. Пересматриваю всю серию целиком, кстати, буквально пару раз, так как монтирую серии по частям.

У меня есть два товарища-оператора, которые неплохо снимают и к которым я всегда могу обратиться. Есть и знакомые звукари, но весь звук в сериале делал я сам. Режиссуру, монтаж и цветокоррекцию я также взял на себя.

После покраски я отправляю материал ребятам из клуба, получаю их обратную связь и правки, которыми занимаюсь далее.

Ребята из «Акрона» оказывают большую помощь – это директор по маркетингу и коммуникациям Женя Попов, руководитель отдела коммуникаций Костя Серяков, маркетолог Марина Вершинина, пресс-атташе Дима Гуськов и, конечно, видеограф Макс Игнатов. Без их помощи и поддержки, как и желания людей в этом участвовать, ничего бы не получилось.

Я действительно переживаю за то, чтобы это было интересно. Когда смотришь много материала, то можно потеряться в объективности взгляда. Вот здесь нужно отрезать, здесь вовремя остановить. Сюжет в принципе должен идти как колесо, оно должно катиться без препятствий.

Можно ли сказать, что концовка сериала неизвестна? Да. С одной стороны, профессиональный подход заключается в том, что ты, будучи в любой ситуации, можешь достать суть, и неважно, хорошо ли идут дела у команды или плохо. Поэтому что бы ни происходило, моя цель – сделать то, чтобы это было интересно смотреть.

Я не знаю, чем закончится сериал. Никто не знает (улыбается). Но я точно постараюсь сделать это интересным.

Всегда читаю комментарии каждый день после выхода новой серии. Для меня это очень важно – каждый фидбэк ценен по-своему. Это в том числе влияет и на процесс создания сериала. В глубокую статистику не погружаюсь, но слежу за общим количеством лайков и реакций регулярно – для меня, как и для любого творческого человека, они очень важны.

Мне важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно в процессе съемок, никто бы не испытывал неприятных эмоций, каких-либо неудобных вопросов. Не хочется создавать поводов для напряжения. Все это влияет на твой контакт с человеком, которого ты снимаешь, с окружающими людьми, которых ты будешь снимать в дальнейшем.

Многие спрашивают о ковре и его роли в сериале. Я обратил внимание, что стиль «Акрона» часто отсылает к советской эстетике. В одном из постеров в соцсетях клуба я заметил элементы ковра и подумал, что было бы классно как-то задействовать настоящий ковер, вписать его в эстетику сериала.

Хотелось использовать ковер во всех сериях, но его присутствие усложняет процесс работы: нужно его разместить, повесить, в принципе перевезти из места на место. Интервью и сериал в целом все-таки делается не ради ковра. В один момент мысль с ковром я отпустил и решил в каждой серии делать какие-то гэги.

Идея по Родри на «Жигулях» тоже очевидна – все-таки это советская, тольяттинская тема. Да и в принципе лично мне прикольно, что человек из другой страны, другой культуры катается по спальным районам Тольятти на вазовской «классике».

В целом, гэги сериала скорее запланированные. Спонтанны они по большей части при монтаже – как, к примеру, в четвертой серии, когда Максим Кузьмин споткнулся о провод в раздевалке и телевизор выключился. Я вставил черный экран – «ой, что-то сломалось». Небольшая такая шутеечка.

Могу точно сказать, что осмелился поставить кадры с водой после пламенной речи главного тренера перед игрой в Махачкале. Вот он говорит, мол, нас ждет важный бой – и тут кадры с водой. Спокойные, степенные, разряжающие нерв момента.

На мой взгляд, снимать о молодом клубе намного проще. Для меня сейчас уникальный момент в плане сериала об «Акроне» – я присутствую при создании истории, чуть-чуть в ней участвую. Это чувствуется у всех ребят, это особая атмосфера.

Работа с клубом с большой историей – это все-таки немного другое. Люди, работающие там, в спорте уже давно – не только футболисты, но и менеджмент, и рядовые сотрудники. Они про устоявшиеся клубные традиции. Там же, где что-то новое, там всегда много энергии вокруг. Меня лично это вдохновляет – быть частью этой высокоэнергичной движухи. Можно сказать, «Акрон» – своего рода клуб-стартап.

У меня отличная команда. Даже для реализации сериала «Акрон» в РПЛ» большего мне и не нужно. Возможно, звукорежиссер или специалист по цветокоррекции точно бы не помешал, но то, как сейчас строится взаимодействие в команде, для меня офигенно.

Все это относится не только ко мне и операторам, но и к более широкой команде – тем же ребятам из «Акрона» и всем тем, кто всегда готов помочь.

Работая с клубом, я вырос как профи. Рост меняет восприятие собственного творчества, и ты смотришь уже другими глазами на свои предыдущие проекты.

Самоцели «удивить кого-либо» у нас нет. Нужно просто делать нестандартно, смотреть глубже, искать новые ходы – и тогда удивление придет к людям само собой. Мне хочется делать интересные вещи не ради условных ковров или жигулей, а ради людей, за которыми хочется наблюдать, которые проявляются сами по себе. Ты вовлекаешься в это все и получаешь опыт, из которого не хочется выходить. Вот это я и назвал бы уровнем. «Удивление» – это не про уровень.

В идеале хотелось бы, чтобы сериал, над которым я работаю, был представлен на какой-нибудь платформе, где люди могут его купить. Возможно, проект пока что не на том уровне, чтобы его продавать на платформу, чисто по моему субъективному мнению. Но я не вижу никаких препятствий для того, чтобы в будущем сделать что-то более качественное.

Мне будет приятно, если о сериале вспомнят и посмотрят его годы спустя.

