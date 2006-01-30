Соболев о «Спартаке»: «Более титулованной и популярной команды в России просто нет»

Нападающий прокомментировал переход из « в .

«Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак».

Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на «Открытии» – всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров.

Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак», – написал Соболев в инстаграме.