У «Серика» 4 победы подряд после ухода Юрана
«Серик Беледиеспор» начал победную серию после увольнения Сергея Юрана.
«Серик Беледиеспор» одержал четыре победы подряд после ухода Сергея Юрана с поста главного тренера.
Россиянин покинул команду в конце октября. С тех пор турецкий клуб выиграл четыре матча во втором по силе дивизионе.
Сегодня «Серик Беледиеспор» обыграл «Ванспор» на выезде (0:1). Автором единственного гола стал россиянин Илья Берковский.
С 25 очками команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
