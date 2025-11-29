У «Серика» 4 победы подряд после ухода Юрана

«Серик Беледиеспор» начал победную серию после увольнения Сергея Юрана.

«Серик Беледиеспор» одержал четыре победы подряд после ухода Сергея Юрана с поста главного тренера.

Россиянин покинул команду в конце октября. С тех пор турецкий клуб выиграл четыре матча во втором по силе дивизионе.

Сегодня «Серик Беледиеспор » обыграл «Ванспор» на выезде (0:1). Автором единственного гола стал россиянин Илья Берковский .

С 25 очками команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице.