У «Сочи» ни одной победы в основное время в 14 матчах сезона

«Сочи» еще ни разу в сезоне не побеждал в основное время.

Сегодня команда под руководством Игоря Осинькина сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 10-м туре Мир РПЛ.

С начала сезона-2025/26 «Сочи» не выиграл в основное время ни одного из 14 матчей во всех турнирах. В РПЛ у команды 8 поражений и 2 ничьих, в Фонбет Кубке России – 3 поражения и победа над «Крыльями Советов» в серии пенальти (основное время – 1:1).

В следующем матче «Сочи» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» в Кубке России. Встреча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ пройдет 1 октября.