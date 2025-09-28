У «Сочи» ни одной победы в основное время в 14 матчах сезона
«Сочи» еще ни разу в сезоне не побеждал в основное время.
Сегодня команда под руководством Игоря Осинькина сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 10-м туре Мир РПЛ.
С начала сезона-2025/26 «Сочи» не выиграл в основное время ни одного из 14 матчей во всех турнирах. В РПЛ у команды 8 поражений и 2 ничьих, в Фонбет Кубке России – 3 поражения и победа над «Крыльями Советов» в серии пенальти (основное время – 1:1).
В следующем матче «Сочи» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» в Кубке России. Встреча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ пройдет 1 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
