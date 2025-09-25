«Астон Вилла» Эмери выиграла впервые в сезоне – у «Болоньи» в ЛЕ. Было 3 поражения и 3 ничьих
«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне.
Команда Унаи Эмери обыграла «Болонью» со счетом 1:0 в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.
Ранее клуб из Бирмингема провел 6 матчей во всех турнирах, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения, в том числе от «Брентфорда» по пенальти в Кубке английской лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
