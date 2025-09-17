Конте о «Наполи» в ЛЧ: «Не ошибусь, если сравню нас с учениками, которые противостоят своим учителям. История «Сити» говорит сама за себя, это топ-клуб с топ-тренером»

Антонио Конте высказался о роли «Наполи» в Лиге чемпионов.

В четверг неаполитанский клуб встретится с «Манчестер Сити » в 1-м туре общего этапа турнира.

«Возвращаться в Англию всегда приятно. У меня была возможность поработать с двумя топ-клубами, «Челси» и «Тоттенхэмом». Эти впечатления остаются в памяти, как и уровень и атмосфера. Тренерская работа в Англии была замечательным опытом во всех отношениях.

Приехать в Манчестер с «Наполи» на матч Лиги чемпионов после завоевания скудетто – это источник гордости. История «Сити» говорит сама за себя. Это топ-клуб с топ-тренером. Мы подходим к этому матчу со смирением и логотипом скудетто на наших футболках.

Мы хотим подходить к матчам в Европе со скромностью. Я думаю, что не ошибусь, если сравню нас с учениками, которые противостоят своим учителям. Мы хотим понять, как продвигается процесс, который мы начали в прошлом году», – сказал главный тренер «Наполи ».