Де Брюйне – самый популярный игрок «Наполи» в Фэнтези ЛЧ перед матчем с «Ман Сити»
Полузащитник вернется на «Этихад» через 3 месяца после ухода свободным агентом.
Кевин де Брюйне – самый популярный из «Наполи» в стартующем фэнтези-турнире Лиги чемпионов на Спортсе’‘. Бельгийца выбрали 5,53% игроков, он стоит 8,5 млн. В 1-м туре неаполитанцы на выезде сыграют с «Манчестер Сити».
Полузащитник перешел в итальянский клуб летом в статусе свободного агента. До этого де Брюйне провел 10 сезонов в «Сити»: 6 раз выиграл АПЛ и 1 раз Лигу чемпионов.
В 6 последних матчах за «Наполи» и сборную Бельгии у Де Брюйне 6 голов.
