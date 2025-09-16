Фэнтези
0

Де Брюйне – самый популярный игрок «Наполи» в Фэнтези ЛЧ перед матчем с «Ман Сити»

Полузащитник вернется на «Этихад» через 3 месяца после ухода свободным агентом.

Кевин де Брюйне – самый популярный из «Наполи» в стартующем фэнтези-турнире Лиги чемпионов на Спортсе’‘. Бельгийца выбрали 5,53% игроков, он стоит 8,5 млн. В 1-м туре неаполитанцы на выезде сыграют с «Манчестер Сити».

Полузащитник перешел в итальянский клуб летом в статусе свободного агента. До этого де Брюйне провел 10 сезонов в «Сити»: 6 раз выиграл АПЛ и 1 раз Лигу чемпионов.

В 6 последних матчах за «Наполи» и сборную Бельгии у Де Брюйне 6 голов.

👉 Создавайте свою команду в Фэнтези Лиги чемпионов. Следить за новым сезоном будет еще интереснее!

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?8811 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoКевин де Брюйне
logoСборная Бельгии по футболу
logoНаполи
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФэнтези
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кудряшов о списке книг для футболистов: «Бред. Мне нравится читать, но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия»
1031 минуту назад
Дзюба о том, что он «более командный» игрок, чем Роналду: «Пытаюсь участвовать в любой заварухе, защитить ребят. Для меня Криштиану вообще лучший футболист, великий»
1046 минут назад
Каррагер считает «Барсу» фаворитом ЛЧ: «Она очень впечатлила меня в прошлом сезоне. Финал с «Ливерпулем» будет отличным»
38сегодня, 10:27
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
76сегодня, 10:06
«Барселона» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 8-й
40сегодня, 10:06
Сегодня дедлайн нового сезона Фэнтези ЛЧ! Успейте создать команду
сегодня, 10:00
Румменигге считает, что новый формат ЛЧ интереснее прежнего: «Баварии», «Реалу», «ПСЖ», «Сити» пришлось играть в стыках – вот доказательство. Раньше все решалось после 4-го тура»
28сегодня, 09:47
«Рубин» подписал экс-хавбека «Ахмата» Швеца. Контракт – до конца сезона
15сегодня, 09:10Фото
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть фол на Маркиньосе перед голом «Динамо» и два неназначенных пенальти
86сегодня, 08:43
Гурцкая о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Матч показал, что это не чемпионские команды, даже не призеры. Два середняка»
38сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Семенов: «Не могу понять, что творится с тренерами «Спартака», они становятся сумасшедшими. Станкович, Тедеско и Абаскаль приходили нормальными людьми»
520 минут назад
«Талалаев зарезал три команды, они потом вылетели. Мое мнение о нем не поменялось. Он мне что, сват или брат?» Канчельскис о тренере «Балтики»
859 минут назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1сегодня, 10:05
«Реал» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9сегодня, 09:35
«Ювентус» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 09:28
Дивеев о российских игроках за границей: «Ты показываешь свой футбол, свою страну. На Сафонова там смотрят и понимают, что в России футбол на высоком уровне»
19сегодня, 09:24
Канчельскис о «Спартаке»: «Неясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то еще кто-то, все не так. Футболисты есть, а команды нет»
11сегодня, 09:03
Хавбек «Динамо» Рубенс о жизни в России: «Москва – хороший город, здесь безопасно. Могу не переживать за угрозы семье или родителям. В Бразилии все по-другому»
2сегодня, 07:55
«Атлетик» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
6сегодня, 07:40
«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 18:45
4сегодня, 07:10