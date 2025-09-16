Де Брюйне – самый популярный игрок «Наполи» в Фэнтези ЛЧ перед матчем с «Ман Сити»

Полузащитник вернется на «Этихад» через 3 месяца после ухода свободным агентом.

Кевин де Брюйне – самый популярный из «Наполи» в стартующем фэнтези-турнире Лиги чемпионов на Спортсе’‘ . Бельгийца выбрали 5,53% игроков, он стоит 8,5 млн. В 1-м туре неаполитанцы на выезде сыграют с «Манчестер Сити ».

Полузащитник перешел в итальянский клуб летом в статусе свободного агента. До этого де Брюйне провел 10 сезонов в «Сити»: 6 раз выиграл АПЛ и 1 раз Лигу чемпионов.

В 6 последних матчах за «Наполи » и сборную Бельгии у Де Брюйне 6 голов.

👉 Создавайте свою команду в Фэнтези Лиги чемпионов. Следить за новым сезоном будет еще интереснее!