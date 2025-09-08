Эдегор о критике от Адамса: «Меня не волнует, что говорят другие. Каждый может говорить то, что хочет, я не позволю этому повлиять на меня»

Мартин Эдегор отреагировал на критику от бывшего капитана «Арсенала».

Ранее Тони Адамс заявил : «Артета на выиграет АПЛ с Эдегором в роли капитана. Я вижу в этой роли Райса, он подходящий вариант».

«Честно говоря, меня это не особо волнует. Каждый может иметь свое мнение и говорить то, что хочет, я не против. Меня не волнует, что говорят другие.

Можно сказать много негативного и позитивного, но я не могу позволить этому повлиять на меня. Именно так я думал на протяжении всей своей карьеры», – сказал Эдегор.