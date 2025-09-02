Бергоми об «Интере»: «Этот год будет для них самым тяжелым. Команду усилили игроками ротации, не повлияв на стартовый состав – нужно было набраться смелости и полностью ее изменить»

Джузеппе Бергоми считает, что начавшийся сезон будет трудным для «Интера».

В воскресенье «нерадзурри» уступили «Удинезе» (1:2) во 2-м туре Серии А.

– Такой игрок, как Лукман, мог бы быть полезен?

– Да, но дело не только в Лукмане; играть с тремя нападающими в любом случае было бы сложно. Нужно было набраться смелости, чтобы полностью изменить команду после четырех замечательных лет, когда Индзаги великолепно прививал стиль игры команде, которая никогда не была сильнейшей, но всегда была лучшей – это приводило их на вершину в каждом турнире. Вместо этого они старались быть консервативными. Киву придется особенно поработать над менталитетом этих игроков, чтобы они снова захотели преодолевать трудности и всегда оставаться на вершине. Думаю, этот год будет для «Интера» самым тяжелым.

У «Интера» в полузащите три «десятки», и они добились больших успехов. Но эта команда нуждалась в быстром защитнике, физически сильном полузащитнике, таком, как Коне из «Ромы», и нападающем, способным выходить один на один. Вместо этого команду усилили игроками ротации, но никак не повлияли на стартовый состав. У них один из самых возрастных составов в лиге. Требовалось немного больше смелости.

– Возможно ли повторение борьбы «Наполи» и «Интера» за скудетто?

– «Наполи» хорошо организован благодаря великолепной физической подготовке и проницательности Антонио Конте . Его сила заключается в умении находить подход к игрокам. Это очень сильная команда.

Что касается «Интера», я предупредил, что им нужно немного поработать, но я пока этого не говорю. Они остаются сильной командой, даже несмотря на то, что в последние два сезона были великие команды, которые потерпели неудачу – «Наполи » два года назад, «Милан » в прошлом сезоне.

Понятно, что в определенном сезоне сильная команда может выступать в чемпионате не так хорошо. К тому же, если Гасперини сможет повлиять на «Рому», они смогут подняться на вершину. Есть «Юве», есть «Милан» – конкуренция высока, – сказал бывший защитник «Интера» в эфире Rai Radio 1.