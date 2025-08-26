Браим сделал селфи на телефон Мбаппе, показав в камеру средний палец. Хавбек «Реала» показал фото Беллингема из своей галереи с таким же жестом: «Учился у этого парня🤷‍♂️»

Килиан Мбаппе показал селфи, которое Браим Диас сделал на его телефон.

Форвард «Реала» выложил в сторис фото, на котором его партнер по команде показывает в камеру средний палец.

«Ты взял мой телефон в последний раз, братан😭🫣», – подписал фотографию Мбаппе.

Браим ответил на публикацию француза и показал скриншот галереи телефона с несколькими селфи Джуда Беллингема – на снимках англичанин показывает такой же жест.

«Урок усвоен, бро. Но я учился у этого парня🤷‍♂️. Ты брал мой телефон в последний раз, Джуд🤣🤣😅», – написал полузащитник.

Изображения: instagram.com/brahim