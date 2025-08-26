Матич перешел в «Сассуоло». Экс-хавбек «МЮ» и «Челси» подписал контракт по схеме «1+1»

Неманя Матич перешел в «Сассуоло».

37-летний полузащитник подписал контракт с итальянским клубом до 2026 года с автоматическим продлением на сезон при выполнении определенных условий.

Последние два сезона Матич провел в «Лионе ». По ходу карьеры серб выступал за «Челси » и «МЮ ».

Фото: sassuolocalcio.it