  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл в гостях «Циндао Хайню» – забили Юй Ханьчао и Лю Чэнюй. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
Видео
16

Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл в гостях «Циндао Хайню» – забили Юй Ханьчао и Лю Чэнюй. Спортс’’ показал матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Хайню» в 22-м туре Суперлиги Китая (2:0).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 43-й минуте Луис Асуэ открыл счет в матче, но гол был отменен из-за офсайда. На 58-й Асуэ отличился во второй раз, но взятие ворот аннулировали из-за положения вне игры. На 5-й компенсированной минуте Юй Ханьчао вывел шанхайцев вперед, на 90+8 Лю Чэнюй забил второй гол гостей.

«Шэньхуа» вернулся на первое место в Суперлиге Китая как минимум до матча «Порта», который 24 августа примет «Тяньцзинь», «Циндао Хайню» идет на 15-й строчке.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 31 августа сыграет в гостях с «Уханем», начало в 14:00 по московскому времени.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Суперлига. 22 тур
23 августа 11:35, Qingdao Youth Football Stadium
Циндао Хайню
Завершен
0 - 2
Шанхай Шэньхуа
Матч окончен
90’
+8’
  Лю Чэнюй
90’
+4’
  Юй Ханьчао
Кунь
90’
+3’
Ламкель Зе
90’
+2’
Лю Цзюньшуай   Ша Ибо
88’
85’
Чжу Чэньцзе
83’
Асуэ   Лю Чэнюй
Мицзити Майулан   Чэ Шивэй
78’
Аугусто   Ло Сэньвэнь
78’
77’
Гао Тяньи   Ван Хайцзянь
Линь Чуанъи   Кунь
63’
Лю Цзюньшуай
60’
Suowei Wei   Сун Лун
53’
46’
Сюй Хаоян   Ян Хаоюй
46’
Йеннарис   Амаду
46’
Андре Луис   Юй Ханьчао
Цзинь Юнхао   Чжан Чи
46’
2тайм
Перерыв
Веллингтон
45’
+1’
42’
Жоау Карлуш
Циндао Хайню
Хань Жунцзэ, Suowei Wei, Цзинь Юнхао, Лю Цзюньшуай, Цзинь Янъян, Радмановач, Веллингтон, Аугусто, Линь Чуанъи, Мицзити Майулан, Ламкель Зе
Запасные: Suowei Wei, Мицзити Майулан, Чжэн Лун, Лю Цзюньшуай, Хо Чунь, Цзинь Юнхао, Линь Чуанъи, Лю Цзюнь, Ли Хайлун, Фэн Боюань, Аугусто, Моу Пэнфэй
1тайм
Шанхай Шэньхуа:
Сюэ Цинхао, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Манафа, Чхан Шиничхи, Йеннарис, Гао Тяньи, Сюй Хаоян, Жоау Карлуш, Андре Луис, Асуэ
Запасные: Сюй Хаоян, Асуэ, Цзинь Шунькай, Ван Шилун, Гао Тяньи, Чжоу Чжэнкай, Йеннарис, Андре Луис, Ян Цзэсян, Хань Цзявэнь, Бао Ясюн, Ай Ди
Подробнее
Увольнять ли Семака?32643 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoЦиндао Хайню
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoЛуис Асуэ
logoЮй Ханьчао
logoЛю Чэнюй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)
15 минут назад
«Локомотив» – «Ростов». 2:2 – Мохеби и Сулейманова забили за 8 минут, у Батракова 1+1. Онлайн-трансляция
8318 минут назадLive
С кем играл и Холанд, и Мбаппе?
22 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Эльче», «Барселона» в гостях у «Леванте», «Реал» сыграет с «Овьедо» в воскресенье
1622 минуты назад
Семак о Глушенкове, после гола показавшем, что его место на поле: «У каждого игрока должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить. Но место надо выиграть в конкурентной борьбе»
923 минуты назад
Константин Тюкавин: «Диванные эксперты больше профессионалов разбираются в футболе, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют»
526 минут назад
Фанаты «Хайденхайма» показали баннер с антифашистом Эльзером на матче с «Вольфсбургом». В 1939-м Георг совершил покушение на Гитлера, а в 1945-м был казнен
1638 минут назадФото
20-летний футболист «Русской общины» Ерошевич скончался в больнице после избиения группой мигрантов в Щелково из-за забитого гола
11040 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Лидс», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму», «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду»
53451 минуту назадLive
Бундеслига стартовала! «Боруссия» против «Санкт-Паули», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
7652 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Лидс». 2:0 – у Тимбера 1+1, Сака тоже забил. Онлайн-трансляция
172 минуты назадLive
У Бакаева 1+4 в 6 матчах РПЛ за «Локомотив» – хавбек отдал ассист с «Ростовом»
16 минут назад
«Санкт-Паули» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Гирасси забил с игры и не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
«Зенит» одержал 30-ю крупную победу в домашних матчах РПЛ при Семаке
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Парижу», «Ницца» играет с «Осером», «Монако» Головина и «Лилль» встретятся в воскресенье
1622 минуты назадLive
«Ростов» забил «Локо» с пенальти за фол Рамиреса на Роналдо. Защитник придержал соперника за руку перед ударом, судья Чебан смотрел повтор на предмет красной
125 минут назадФото
«Сассуоло» – «Наполи». 0:1 – Мактоминей забил! Онлайн-трансляция
132 минуты назадLive
«Дортмунд» за 3+4 млн евро продал Рейну «Гладбаху»
244 минуты назадФото
Биджиев недоволен судейством матча с «Зенитом»: «Используете ВАР в одну сторону – смотрите и в другую. Мне уже надоело это обсуждать»
1652 минуты назад
«Динамо» – «Пари НН». Сергеев, Бителло, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
3454 минуты назад