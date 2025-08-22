«Ман Сити» и Диаш продлили контракт до 2029 года. Защитник выиграл 9 титулов с клубом после перехода в 2020-м
«Манчестер Сити» и Рубен Диаш подписали новый контракт.
28-летний защитник продлил соглашение с английским клубом до 2029 года.
Рубен Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года после перехода из «Бенфики».
В составе «горожан» португалец на данный момент выиграл девять трофеев, включая четыре титула АПЛ и Лигу чемпионов.
Подробную статистику выступлений футболиста можно изучить по ссылке.
Увольнять ли Семака?25141 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости