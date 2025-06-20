Вратарь «Черноморца» Солдатенко перешел в «Торпедо». Он провел 33 матча в сезоне Первой лиги
Ростислав Солдатенко стал новым игроком «Торпедо».
Московский клуб объявил о подписании контракта с 28-летним вратарем.
Первую часть сезона-2024/25 Солдатенко провел за «Аланию», вторую – за «Черноморец». Голкипер сыграл 33 матча в прошедшем чемпионате и пропустил 28 голов.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный сайт «Торпедо»
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