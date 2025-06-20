Вратарь «Черноморца» Солдатенко перешел в «Торпедо». Он провел 33 матча в сезоне Первой лиги

Ростислав Солдатенко стал новым игроком «Торпедо».

Московский клуб объявил о подписании контракта с 28-летним вратарем.

Первую часть сезона-2024/25 Солдатенко провел за «Аланию», вторую – за «Черноморец». Голкипер сыграл 33 матча в прошедшем чемпионате и пропустил 28 голов.