Ван Бронкхорст войдет в штаб Слота в «Ливерпуле» вместо Хейтинги, возглавившего «Аякс»

Джованни ван Бронкхорст войдет в тренерский штаб Арне Слота в «Ливерпуле».

Как сообщает The Times, бывший защитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Нидерландов заменит Джона Хейтингу , покинувшего «Ливерпуль », чтобы стать главным тренером «Аякса ».

Последним местом работы ван Бронкхорста был «Бешикташ ». Нидерландец возглавлял турецкий клуб с июня по ноябрь 2024 года.