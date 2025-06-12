Ван Бронкхорст войдет в штаб Слота в «Ливерпуле» вместо Хейтинги, возглавившего «Аякс»
Джованни ван Бронкхорст войдет в тренерский штаб Арне Слота в «Ливерпуле».
Как сообщает The Times, бывший защитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Нидерландов заменит Джона Хейтингу, покинувшего «Ливерпуль», чтобы стать главным тренером «Аякса».
Последним местом работы ван Бронкхорста был «Бешикташ». Нидерландец возглавлял турецкий клуб с июня по ноябрь 2024 года.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Times
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