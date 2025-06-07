«Реал» и «Атлетико» хотят перенести старт Ла Лиги на неделю, если клубы пройдут в плей-офф клубного ЧМ

«Реал» и «Атлетико» хотят перенести старт сезона Ла Лиги из-за клубного ЧМ.

Старт нового сезона чемпионата Испании запланирован на 17 августа. Клубный чемпионат мира пройдет с 14 июня по 13 июля 2025 года в США.

Как сообщает журналист Хавьер Родригес Паскуаль из Relevo, капитаны «Реала » и «Атлетико », при поддержке профсоюза игроков AFE, потребовали перенести начало сезона на 24 августа – в случае, если их клубы выйдут в финальную стадию КЧМ .

Окончательное решение будет зависеть от предстоящей встречи с руководством Ла Лиги.