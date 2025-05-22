«Парни, это «Манчестер Юнайтед»!» Каррагер потроллил манкунианцев после финала ЛЕ, обыграв фразу Фергюсона про «Тоттенхэм»
Джейми Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед».
Команда Рубена Аморима потерпела поражение от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы (0:1).
«Парни, это «Манчестер Юнайтед»!» – написал бывший защитник «Ливерпуля» в соцсети после матча.
Каррегер обыграл знаменитую фразу Алекса Фергюсона «Парни, это «Тоттенхэм», которой бывший тренер манкунианцев однажды мотивировал свою команду на матч против «шпор».
«Парни, это «Тоттенхэм» – любили издеваться в «МЮ». Теперь этот миф про сэра Алекса звучит не очень!
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джейми Каррагера
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