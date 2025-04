На Винисиуса пожаловались в ФИФА из-за возможного владения долями в двух клубах через компанию его отца и агента. Бразильская компания требует отстранить вингера «Реала» на 2 года (Джанлука Ди Марцио)

У Винисиуса Жуниора могут возникнуть проблемы из-за владения несколькими клубами.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, бразильская компания Tiberis Holding do Brasil подала жалобу на вингера «Реала » в Комитет ФИФА по этике.

Претензии истца связаны с продажей акций бразильского «Атлетика», поднявшегося во 2-й дивизион чемпионата страны, компании ALL Agenciamento Esportivo, которой руководят отец футболиста и его агент Тассило Соареш. Утверждается, что компания Tiberis, возглавляемая итальянским предпринимателем Вилли Франчезе, владела 16,5% акций клуба и планировала воспользоваться правом приоритетной покупки контрольного пакета акций, однако получила отказ в сделке, после чего акции были напрямую проданы ALL. Впоследствии суд Сан-Паулу приостановил сделку и возбудил арбитражное дело, однако ALL уже взяла «Атлетик» под операционный контроль.

Также в жалобе упоминается аренда игрока бразильского «Атлетика» Рафаэла Консейсао в португальскую «Алверку», совладельцем которой Винисиус стал в феврале.

По мнению истца, сделки нарушают этические кодексы ФИФА и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Оба регламента запрещают действующим футболистам прямо или косвенно владеть профессиональными футбольными клубами, если существует даже незначительный риск конфликта интересов.

В связи с этим компания Tiberis потребовала для Винисиуса максимального наказания в виде дисквалификации на 2 года. Отмечается, что в случае подтверждения нарушений вингера «Реала» также могут оштрафовать или обязать продать акции клубов.