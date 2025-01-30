«Комо» Фабрегаса предлагал «Милану» 40 млн евро за Тео. Защитник отказался от перехода

«Комо» пытался подписать Тео Эрнандеса.

По информации La Gazzetta dello Sport, несколько дней назад «Комо» предложил 40 миллионов евро за защитника «Милана ». Француз отказался от перехода в команду, которой руководит Франсеск Фабрегас .

В текущем сезоне Серии А Эрнандес провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь .

«Комо » занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка после 22 туров.