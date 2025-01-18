Джон Толкин извинился за лайки к постам о гендерной идентичности, ковиде и теориях заговора после перехода в «Хольштайн»: «Я уважаю всех людей»
Защитник сборной США на этой неделе перешел в «Хольштайн Киль» из «Нью-Йорк Ред Буллс».
Вскоре после этого немецкий клуб отреагировал на скандал, связанный с публикациями, которые Толкин ранее лайкал в социальных сетях. Эти посты касались гендерной идентичности, пандемии коронавируса и теорий заговора. «Хольштайн» опубликовал заявление футболиста, где он сказал, что сожалеет об этом.
«Я сожалею, что моя прошлая активность в социальных сетях могла причинить боль, раздражение или обиду людям. Это никогда не было моим намерением. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы на 100% заверить вас, что я уважаю всех людей, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», – заявил Толкин.
Толкин добавил, что у него нет «никаких гомофобных или дискриминационных мыслей». В клубе сообщили, что провели беседу с Толкином о его публикациях, и он «убедительно объяснил», что не намеревался никого обидеть.
«Джон разделяет философию клуба, которая включает приверженность толерантности и противодействию любым формам дискриминации и расизма. Мы твердо уверены, что с подписанием Джона мы получаем игрока, который подходит нашему клубу не только с точки зрения спорта, но и как личность», – говорится в заявлении клуба.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий