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Директор завода из 12-тысячного города собрал команду «Цемент». Играют заводские, а на матчи приходит 400 человек

Опубликовала: Анастасия Демидова
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любительский футбол
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