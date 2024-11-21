Политик из Мадагаскара: «Мы в процессе обсуждения возможности проведения матча против сборной России»
Мадагаскар рассматривает возможность сыграть против России.
Об этом рассказал директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.
«В данный момент мы в процессе [внутреннего] обсуждения возможности проведения матча против сборной России», – сказал Разананцоа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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