Политик из Мадагаскара: «Мы в процессе обсуждения возможности проведения матча против сборной России»

Мадагаскар рассматривает возможность сыграть против России.

Об этом рассказал директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

«В данный момент мы в процессе [внутреннего] обсуждения возможности проведения матча против сборной России», – сказал Разананцоа.