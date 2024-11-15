Месси получил 5 из 10 от Goal за матч против Парагвая – одна из худших оценок в составе сборной Аргентины. У Лаутаро – 8
37-летний форвард сборной Аргентины получил одну из худших оценок в своей команде по итогам матча отбора ЧМ-2026 с Парагваем (1:2).
Goal охарактеризовал игру Месси в этом матче как «не очень хорошее выступление по его меркам» и отметил, что он был «практически незаметен».
Лучшими у аргентинцев был названы форвард Лаутаро Мартинес (автор единственного гола команды) и полузащитник Энцо Фернандес – у них по 8 баллов. Форвард Хулиан Альварес получил 7 баллов.
По 6 баллов получили вратарь Эмилиано Мартинес, защитники Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди и Николас Тальяфико, полузащитник Родриго де Поль.
По 5 баллов получили Месси, полузащитник Алексис Мак Аллистер и два игрока, вышедших на замену, – Леонардо Балерди и Алехандро Гарначо.
Главный тренер Лионель Скалони получил 6 баллов.
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