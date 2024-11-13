Кубарси из «Барсы» вызван в сборную Испании вместо Пау Торреса, у защитника «Астон Виллы» мышечный дискомфорт
Пау Торрес покинул расположение сборной Испании из-за повреждения.
Защитник «Астон Виллы» испытывает мышечный дискомфорт – после проведенных тестов Торрес покинет сбор национальной команды, чтобы избежать травмы.
Вместо него в сборную Испании вызван 17-летний Пау Кубарси из «Барселоны».
В текущую международную паузу Испания сыграет в Лиге наций с Данией и Швейцарией. Матчи пройдут 15 и 18 ноября, соответственно.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Испании
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