Кубарси из «Барсы» вызван в сборную Испании вместо Пау Торреса, у защитника «Астон Виллы» мышечный дискомфорт

Пау Торрес покинул расположение сборной Испании из-за повреждения.

Защитник «Астон Виллы » испытывает мышечный дискомфорт – после проведенных тестов Торрес покинет сбор национальной команды, чтобы избежать травмы.

Вместо него в сборную Испании вызван 17-летний Пау Кубарси из «Барселоны».

В текущую международную паузу Испания сыграет в Лиге наций с Данией и Швейцарией. Матчи пройдут 15 и 18 ноября, соответственно.