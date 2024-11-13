«Ливерпуль» – главный фаворит АПЛ с вероятностью чемпионства 60,3%. «Ман Сити» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Челси» – 4-й (Opta)
«Ливерпуль» – главный фаворит АПЛ по версии Opta.
Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии после 11 туров, набрав 28 очков. Суперкомпьютер, который провел 10 000 симуляций этого сезона, оценил шансы команды Арне Слота на завоевание чемпионского титула в 60,3%.
Согласно этому прогнозу, шансы на победу в турнире есть лишь у четырех клубов. Вероятность их чемпионства оценена так:
1. «Ливерпуль» – 60,3%;
2. «Манчестер Сити» – 34,3%;
3. «Арсенал» – 5%;
4. «Челси» – 0,3%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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