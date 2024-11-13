«Ливерпуль» – главный фаворит АПЛ с вероятностью чемпионства 60,3%. «Ман Сити» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Челси» – 4-й (Opta)

«Ливерпуль» – главный фаворит АПЛ по версии Opta.

Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии после 11 туров, набрав 28 очков. Суперкомпьютер, который провел 10 000 симуляций этого сезона, оценил шансы команды Арне Слота на завоевание чемпионского титула в 60,3%.

Согласно этому прогнозу, шансы на победу в турнире есть лишь у четырех клубов. Вероятность их чемпионства оценена так:

1. «Ливерпуль » – 60,3%;

2. «Манчестер Сити » – 34,3%;

3. «Арсенал » – 5%;

4. «Челси » – 0,3%.