Медведев об игре Соболева за «Зенит»: «Все оценки – во время зимней паузы»

В «Зените» рассказали, когда оценят старт карьеры Александра Соболева в клубе.

27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака» в конце лета.

«Все оценки его игры – во время перерыва. Во время зимней паузы», – сказал председатель совета директоров «Зенита » Александр Медведев .

У Соболева 0+0 в 9 матчах сезона РПЛ за «Зенит» и «Спартак»