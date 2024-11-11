Медведев об игре Соболева за «Зенит»: «Все оценки – во время зимней паузы»
В «Зените» рассказали, когда оценят старт карьеры Александра Соболева в клубе.
27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака» в конце лета.
«Все оценки его игры – во время перерыва. Во время зимней паузы», – сказал председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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