«В тебе 1,93 метра, приятель». Ван Дейк высмеял Торреса за симуляцию в матче «Ливерпуля» с «Астон Виллой»

Вирджил ван Дейк высмеял поведение Пау Торреса в матче АПЛ.

Вчера «Ливерпуль » обыграл «Астон Виллу » (2:0) в 11-м туре чемпионата Англии.

На 85-й минуте, пытаясь вернуть мяч, испанец столкнулся с Райаном Гравенберхом и врезался ему в спину, прежде чем упасть.

Защитник «Астон Виллы» некоторое время продолжил кататься по газону, схватившись за колено, а затем за лицо, прежде чем в итоге подняться на ноги, когда ему оказали медицинскую помощь.

Когда главный арбитр остановил игру, капитан «Ливерпуля» обратился к Торресу , намекнув на его физическую мощь: «В тебе 1,93 метра, приятель».