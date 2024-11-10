«В тебе 1,93 метра, приятель». Ван Дейк высмеял Торреса за симуляцию в матче «Ливерпуля» с «Астон Виллой»
Вирджил ван Дейк высмеял поведение Пау Торреса в матче АПЛ.
Вчера «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:0) в 11-м туре чемпионата Англии.
На 85-й минуте, пытаясь вернуть мяч, испанец столкнулся с Райаном Гравенберхом и врезался ему в спину, прежде чем упасть.
Защитник «Астон Виллы» некоторое время продолжил кататься по газону, схватившись за колено, а затем за лицо, прежде чем в итоге подняться на ноги, когда ему оказали медицинскую помощь.
Когда главный арбитр остановил игру, капитан «Ливерпуля» обратился к Торресу, намекнув на его физическую мощь: «В тебе 1,93 метра, приятель».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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