Уэбб считает, что пенальти «Вест Хэма» в ворота «МЮ» был назначен ошибочно. Тен Хага уволили после этого матча

Говард Уэбб не согласен с назначением пенальти в ворота «МЮ» в матче с «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед» уступил лондонцам (1:2) в матче 9-го тура АПЛ . На 87-й минуте защитник манкунианцев Маттейс де Лигт столкнулся в штрафной площади с форвардом «Вест Хэма » Дэнни Ингзом . Нидерландец зацепил ногу соперника, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал первому в руку.

Поначалу главный судья Дэвид Кут не увидел нарушения правил, однако после подсказки видеоассистента отправился смотреть повтор. Процесс ознакомления с записью занял около двух минут, после чего арбитр назначил одиннадцатиметровый.

Как пишет The Times, Говард Уэбб выразил мнение, что Майкл Оливер был неправ, рекомендовав назначить пенальти. Глава PGMOL считает, что изначальное решение Кута должно было остаться в силе.

Независимая комиссия по рассмотрению спорных эпизодов в ключевых матчах также считает решение о назначении 11-метрового неправильным.

Напомним, после этого матча Эрик тен Хаг был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».