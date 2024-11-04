Энцо Мареска: «У «Челси» один из лучших составов в АПЛ, но одного таланта недостаточно. От нас требуется большего, но мы движемся в верном направлении»
Энцо Мареска считает, что у «Челси» один из лучших составов в АПЛ.
«Думаю, у меня один из лучших составов в АПЛ, в этом нет сомнений, и Мой [Кайседо] – один из наших игроков. Я влюблен в наш состав, потому что он очень хорош.
По мне, у нас один из лучших составов в АПЛ, но, как я уже говорил много раз, одного таланта недостаточно. От нас требуется большего, но мы движемся в верном направлении», – сказал тренер «Челси».
После 10 туров «синие» занимают в АПЛ 4-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Челси»
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