Энцо Мареска: «У «Челси» один из лучших составов в АПЛ, но одного таланта недостаточно. От нас требуется большего, но мы движемся в верном направлении»

Энцо Мареска считает, что у «Челси» один из лучших составов в АПЛ.

«Думаю, у меня один из лучших составов в АПЛ, в этом нет сомнений, и Мой [Кайседо] – один из наших игроков. Я влюблен в наш состав, потому что он очень хорош.

По мне, у нас один из лучших составов в АПЛ, но, как я уже говорил много раз, одного таланта недостаточно. От нас требуется большего, но мы движемся в верном направлении», – сказал тренер «Челси ».

После 10 туров «синие» занимают в АПЛ 4-е место.