«Вик» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Атлетико» сыграет с «Виком» в 1-м раунде Кубка Испании.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Кубок Испании

1-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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