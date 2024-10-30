Литвинов о комментаторах: «Меня не раздражают. Это их работа: где-то хорошо сказать, где-то – плохо. У них бывают плохие матчи, как и у нас»
Руслан Литвинов высказался по поводу футбольных комментаторов.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.
«Меня комментаторы не раздражают. Это их работа: где-то про кого-то хорошо сказать, где-то – плохо. Я спокойно отношусь.
Они делают свою работу, как и мы на поле.
У них бывают плохие матчи, как и у нас. Поэтому я отношусь спокойно», – сказал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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