Литвинов о комментаторах: «Меня не раздражают. Это их работа: где-то хорошо сказать, где-то – плохо. У них бывают плохие матчи, как и у нас»

Руслан Литвинов высказался по поводу футбольных комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.

«Меня комментаторы не раздражают. Это их работа: где-то про кого-то хорошо сказать, где-то – плохо. Я спокойно отношусь.

Они делают свою работу, как и мы на поле.

У них бывают плохие матчи, как и у нас. Поэтому я отношусь спокойно», – сказал полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов .