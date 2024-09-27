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  • АПЛ одобрила переход 16-летнего Оби-Мартина из «Арсенала» в «МЮ». Игрок уже прошел медосмотр и подписал контракт
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АПЛ одобрила переход 16-летнего Оби-Мартина из «Арсенала» в «МЮ». Игрок уже прошел медосмотр и подписал контракт

Чидо Оби-Мартин переходит в «МЮ» из «Арсенала».

Ранее сообщалось, манчестерский клуб договорился с 16-летним футболистом о трансфере. В прошлом сезоне юноша забил 32 гола в 20 играх за команду «Арсенала» до 18 лет.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня сделка получила одобрение со стороны АПЛ. Оби-Мартин уже прошел медосмотр и завершил подписание контракта с «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
возможные трансферы
Фабрицио Романо
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