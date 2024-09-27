АПЛ одобрила переход 16-летнего Оби-Мартина из «Арсенала» в «МЮ». Игрок уже прошел медосмотр и подписал контракт

Чидо Оби-Мартин переходит в «МЮ» из «Арсенала».

Ранее сообщалось, манчестерский клуб договорился с 16-летним футболистом о трансфере. В прошлом сезоне юноша забил 32 гола в 20 играх за команду «Арсенала » до 18 лет.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , сегодня сделка получила одобрение со стороны АПЛ . Оби-Мартин уже прошел медосмотр и завершил подписание контракта с «МЮ ».