АПЛ одобрила переход 16-летнего Оби-Мартина из «Арсенала» в «МЮ». Игрок уже прошел медосмотр и подписал контракт
Чидо Оби-Мартин переходит в «МЮ» из «Арсенала».
Ранее сообщалось, манчестерский клуб договорился с 16-летним футболистом о трансфере. В прошлом сезоне юноша забил 32 гола в 20 играх за команду «Арсенала» до 18 лет.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня сделка получила одобрение со стороны АПЛ. Оби-Мартин уже прошел медосмотр и завершил подписание контракта с «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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