Артета продлил контракт с «Арсеналом»
Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом».
Лондонский клуб официально объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с главным тренером. Ранее сообщалось, что контракт Артеты с «Арсеналом» будет рассчитан до 2027 года.
Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» заняли 2-е место в АПЛ в сезонах-2021/22 и 2022/23. В нынешнем сезоне команда набрала 7 очков в первых 3 турах и занимает 4-е место.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Арсенала»
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