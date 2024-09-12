Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом».

Лондонский клуб официально объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с главным тренером. Ранее сообщалось, что контракт Артеты с «Арсеналом » будет рассчитан до 2027 года .

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» заняли 2-е место в АПЛ в сезонах-2021/22 и 2022/23. В нынешнем сезоне команда набрала 7 очков в первых 3 турах и занимает 4-е место.