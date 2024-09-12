  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
27

Артета продлил контракт с «Арсеналом»

Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом».

Лондонский клуб официально объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с главным тренером. Ранее сообщалось, что контракт Артеты с «Арсеналом» будет рассчитан до 2027 года.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» заняли 2-е место в АПЛ в сезонах-2021/22 и 2022/23. В нынешнем сезоне команда набрала 7 очков в первых 3 турах и занимает 4-е место.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Арсенала»
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о приглашении от Станковича на стажировку в «Спартаке»: «Это же замечательно. Теперь нужно как-то найти время и удобный случай – графики у всех разные»
4 минуты назад
Игорь Лебеденко: «Футболисты финансово безграмотны, люди пользуются. Много сил потратил, чтобы вернуть займы, которые давал – обидно, когда понимаешь, кто в какую сумму оценил нашу дружбу»
316 минут назад
FA предъявила Бентанкуру обвинения за неудачную шутку про Сона и корейцев. Хавбек «Тоттенхэма» может ответить до 19 сентября
817 минут назад
Артета о продлении контракта с «Арсеналом»: «Очень горд и взволнован. Я чувствую поддержку и хочу сделать больше, чем мы уже достигли»
736 минут назад
Сухой назначен на матч ЦСКА с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ, Кукуян будет судить игру «Динамо» Махачкала – «Спартак». Карасев не получил назначения
22сегодня, 11:43
«Ман Сити» совместно с Ноэлем Галлахером выпустил форму в честь 30-летия альбома Definitely Maybe группы Oasis. В новом комплекте будут играть в отдельных матчах ЛЧ
16сегодня, 11:26Фото
Осталось 2 дня до благотворительного забега Спортса’’ в джерси с финалом на стадионе «Лужники». Регистрируйтесь!
2сегодня, 11:00
Петржела о Дзюбе: «Думает, что он русский Роналду – хочет играть до 40 лет. Только физическая форма и скандальная репутация не позволяют это делать»
20сегодня, 10:58
В Ла Лиге появится особый жест для судей при расистском поведении на стадионе – скрещенные руки. После 3-го предупреждения матчи не будут доигрывать
75сегодня, 10:48
Дмитрий Комбаров: «Есть мечта и цель стать главным тренером «Спартака», но сейчас есть куда расти и чему учиться»
9сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Ширер о Кейне: «Он хочет подражать Роналду, но срок в 7-8 лет может давить на него. Он будет играть еще 3-4 года, думаю. Для голов ему нужны бегающие игроки вроде Гордона и Сака»
19 минут назад
Экс-вратарь Аргентины Устари о Месси: «Он добился всего возможного упорным трудом и никогда не забывал свои корни. Рад, что он не изменился»
135 минут назад
Федуна приглашали на матч звезд «Спартака», но его не было в Москве («Матч ТВ»)
1352 минуты назад
ЦСКА отдаст Мендеса в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа (Иван Карпов)
5сегодня, 11:38
Лапочкин о встрече клубов РПЛ с Мажичем: «Ничего не поменяется – проблема в размытости формулировок. Все должно быть открыто и прозрачно, а мы идем по пути замалчивания и запутывания ситуации»
1сегодня, 11:20
Дивеев и Обляков признаны лучшими игроками ЦСКА в июле-августе
1сегодня, 11:15
Бобан о Златане в «Милане»: «Гений, я благодарен за возвращение, но не понимаю, чем он занят сейчас. Колоссальная ошибка – расформировать команду, взявшую скудетто и вышедшую в 1/2 ЛЧ»
6сегодня, 10:26
Глушенков не сыграет с ЦСКА. Он продолжает восстановление после травмы руки
26сегодня, 10:20
Фофана рассматривал уход из «Челси» летом: «У меня был разговор с «Марселем», он меня тронул. Никогда не скрывал, что это мой город и я болею за клуб. Но сейчас хочу закрепиться в «Челси»
5сегодня, 10:07
«Химки» купили воспитанника «Барсы» Корредеру у «Тенерифе»
4сегодня, 09:25