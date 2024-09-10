Линекер о решении Карсли не петь гимн: «Считаю шумиху идиотизмом. Некоторые игроки не пели, потому что стеснялись. Я пел не слишком громко – у меня ужасный голос»

Теги Ли Карсли Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Гари Линекер Футбол

Гари Линекер прокомментировал решение Ли Карсли не петь гимн.

Сборная Англии обыграла Ирландию в Лиге наций (2:0) в первом матче под руководством временного главного тренера, назначенного после ухода Гарета Саутгейта. Перед матчем Карсли, представлявший Ирландию на международном уровне в качестве игрока, заявил, что не намерен петь национальный гимн.

«Черт возьми, кому-то очень нравится устраивать устраивать шумиху, правда? Я считаю это идиотизмом. 

Я помню, что некоторые игроки не пели, потому что были слишком стеснительны. Я пел, но не слишком громко, потому что у меня ужасный голос. Я всегда немного стеснялся петь на футбольном поле, чувствовал себя некомфортно.

Я не знаю. Я просто думаю, что эти споры немного странные», – сказал бывший нападающий сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.

1 комментарий
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ирландцы ненавидят англичан на бытовом уровне за геноцид и рабство в отношении своей нации. это общеизвестно
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