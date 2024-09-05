Юрий Первак заявил, что «Спартак» – самый узнаваемый российский клуб за рубежом.

«За границей все знают « ». Это самый известный российский клуб, бренд, который знают все.

Вот спроси у русского, какие клубы АПЛ знаешь? Или какие клубы чемпионата Италии? Российский болельщик назовет хотя бы три-пять топовых команд этих чемпионатов. Я часто бываю в разных странах. Спрашиваю там иностранцев, какие российские клубы вы знаете? Все говорят – «Спартак», – заявил бывший генеральный директор красно-белых.

После семи туров Мир «Спартак» набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая лидирующему « » три балла. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с махачкалинским « », матч состоится 15 сентября.