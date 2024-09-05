Первак о «Спартаке»: «Самый известный российский клуб и бренд, который за границей знают все. Часто спрашиваю в разных странах – все называют его»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Юрий Первак Футбол

Юрий Первак заявил, что «Спартак» – самый узнаваемый российский клуб за рубежом.

«За границей все знают «Спартак». Это самый известный российский клуб, бренд, который знают все.

Вот спроси у русского, какие клубы АПЛ знаешь? Или какие клубы чемпионата Италии? Российский болельщик назовет хотя бы три-пять топовых команд этих чемпионатов. Я часто бываю в разных странах. Спрашиваю там иностранцев, какие российские клубы вы знаете? Все говорят – «Спартак», – заявил бывший генеральный директор красно-белых.

После семи туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три балла. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо», матч состоится 15 сентября.

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7 комментариев
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Ответ Александр Колчак
Ну возвращения зенита в ЛЧ тоже ждут, надо же кому-то всегда 4 место в группе занимать
Зенит за всю историю групп в ЕК, занимал 4-е место...ВНИМАНИЕ!!! 2 раза,слабенько Сашок выступил, будем объектины.
+6
-1
+5
Эффект Терри?
+3
-1
+2
А что даёт это знание тем, кого знают?
Или вот лично Перваку?
Все должны расступаться?
+2
0
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🤡
+1
-1
0
За границей слабо представляют где вообще находится Россия, а по мнению Первака ВСЕ знают о существовании клуба Спартак. Ну если только в Ливерпуле ещё помнят.
+2
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очевидные всем известные вещи говорит
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