Первак о «Спартаке»: «Самый известный российский клуб и бренд, который за границей знают все. Часто спрашиваю в разных странах – все называют его»
Юрий Первак заявил, что «Спартак» – самый узнаваемый российский клуб за рубежом.
«За границей все знают «Спартак». Это самый известный российский клуб, бренд, который знают все.
Вот спроси у русского, какие клубы АПЛ знаешь? Или какие клубы чемпионата Италии? Российский болельщик назовет хотя бы три-пять топовых команд этих чемпионатов. Я часто бываю в разных странах. Спрашиваю там иностранцев, какие российские клубы вы знаете? Все говорят – «Спартак», – заявил бывший генеральный директор красно-белых.
После семи туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три балла. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо», матч состоится 15 сентября.
Или вот лично Перваку?
Все должны расступаться?