Виллиан Жозе: «Я нападающий с хорошим ударом. Приехал творить историю, забивать мячи и помогать «Спартаку»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виллиан Жозе Футбол

Новый форвард «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о своих игровых качествах.

— Какой ты нападающий? Расскажи о своих главных качествах.

— Скажу, что я нападающий с хорошим ударом. А еще я люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи. Для этого я сюда и приехал: творить историю, забивать мячи и помогать «Спартаку». 

— Ты провел успешный сезон за «Бетис», забил 14 мячей. Почему решил сменить обстановку?

— Меня увлекла эта возможность. Я уже много лет провел в Испании, захотелось что-то поменять, уехать в другую страну, узнать новую культуру, получить новые эмоции. Думаю, что в России я смогу получить тот опыт, который искал, – сказал Виллиан.

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Василий Кузнецов
И бабла больше нигде не дадут столько)
да ну... есть у нас одна команда...
+36
-13
+23
От скромности не умрёт) Посмотрим, посмотрим, надеюсь адаптация не затянется, как у Угальде, в отличие от которого на раскачку времени нет...
Будем надеяться, что они в паре будут представлять грозную силу для соперников
+19
-2
+17
Ответ Lyelik
Болтаться в зоне лиги Европы это не творить историю.
Какая в РПЛ, нафиг, лига Европы?
+19
-2
+17
То, что Жозе приехал забивать - 100%.

Но что именно забивать - большой вопрос.
+13
-5
+8
Ответ Зелёный гопник
Спартак в каком туре оформит чемпионство ?
в 3
+7
-1
+6
О как !! ну будем посмотреть как будет твориться История
+5
-1
+4
Ответ Зелёный гопник
Спартак в каком туре оформит чемпионство ?
В 29-м
+3
0
+3
Творить твори, но не натвори.
+4
-2
+2
Поскорей б увидеть в игре,думаю,наряду с Бабичем лучшие приобретения игроков.Хорошее точечное усиление команды.
+5
-4
+1
Ну теперь хотя бы знаем кто и зачем приехал))
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
В Питер приедешь, накидают 8 и попадёшь в историю 😄
Пока накидываешь только ты.. причем как всегда на вентилятор)
+8
-7
+1
Ответ NIK7478
Любит больше всего играть в центре! А он точно нападающий?! ))
Тюкавин тоже часто отскакивает к центру.
0
0
0
Ответ Зелёный гопник
Спартак в каком туре оформит чемпионство ?
Как всегда в 5 ом.
0
0
0
Ответ Overkiller
Какая в РПЛ, нафиг, лига Европы?
Лиги Европы нет, а зона есть
0
0
0
Вот это ностальгия накрыла)
Последняя игра серии фифа, в которую я играл, была 2013, и в ней очень часто, когда играл карьеру, брал этого форварда с рейтингом около 70 за 3млн, после чего за пару сезонов он становился 80+ и дорастал до 93-94.
А теперь пойду как нибудь на мясной стадион, посмотрю на него воочию)
0
0
0
Сам себя не по хвалишь... Правильно, Вильян!! Доказывай, а уважение обязательно придёт к тебе!
0
0
0
Соболь на выход?
0
0
0
Хороший игрок.
Будет ли мотивация только.
0
0
0
Окно истории открыто на проветривание после газа.
0
0
0
Виллиан , с историей не торопись , тут есть кому ее творить , займись своей основой функцией - играй в футбол)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий