Виллиан Жозе: «Я нападающий с хорошим ударом. Приехал творить историю, забивать мячи и помогать «Спартаку»

Новый форвард «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о своих игровых качествах.

— Какой ты нападающий? Расскажи о своих главных качествах.

— Скажу, что я нападающий с хорошим ударом. А еще я люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи. Для этого я сюда и приехал: творить историю, забивать мячи и помогать « ».

— Ты провел успешный сезон за «Бетис», забил 14 мячей. Почему решил сменить обстановку?

— Меня увлекла эта возможность. Я уже много лет провел в Испании, захотелось что-то поменять, уехать в другую страну, узнать новую культуру, получить новые эмоции. Думаю, что в России я смогу получить тот опыт, который искал, – сказал .

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