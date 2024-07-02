Виллиан Жозе: «Я нападающий с хорошим ударом. Приехал творить историю, забивать мячи и помогать «Спартаку»
Новый форвард «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о своих игровых качествах.
— Какой ты нападающий? Расскажи о своих главных качествах.
— Скажу, что я нападающий с хорошим ударом. А еще я люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи. Для этого я сюда и приехал: творить историю, забивать мячи и помогать «Спартаку».
— Ты провел успешный сезон за «Бетис», забил 14 мячей. Почему решил сменить обстановку?
— Меня увлекла эта возможность. Я уже много лет провел в Испании, захотелось что-то поменять, уехать в другую страну, узнать новую культуру, получить новые эмоции. Думаю, что в России я смогу получить тот опыт, который искал, – сказал Виллиан.
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Будем надеяться, что они в паре будут представлять грозную силу для соперников
Но что именно забивать - большой вопрос.
Последняя игра серии фифа, в которую я играл, была 2013, и в ней очень часто, когда играл карьеру, брал этого форварда с рейтингом около 70 за 3млн, после чего за пару сезонов он становился 80+ и дорастал до 93-94.
А теперь пойду как нибудь на мясной стадион, посмотрю на него воочию)
Будет ли мотивация только.