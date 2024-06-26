Карасев о ВАР: «Раньше всех собак вешали на судью в поле. Сейчас больше всего достается тому, кто сидит у монитора»

Сергей Карасев рассказал о специфике работы ВАР.

– Вы работаете и главным арбитром, и в ВАР‑центре. В чем специфика работы видеоарбитра?

– В том, что мы иногда не можем прийти к общему знаменателю. У нас 60 судей, из которых 25 главных.

Конечно, появляются моменты, в которых наши мнения могут разниться. То же самое и в комнате ВАР. Арбитр должен разобраться в эпизоде и решить, будет ли он звать главного. Если есть сомнения, то, как правило, это неочевидная ситуация, которую надо отпустить. Но под стрессом это сделать тяжело.

Если раньше судья сделал ошибку на поле, то всех собак вешали на него. Сейчас же больше всего достается тому, кто сидит у монитора. Такое дополнительное давление испытывают ребята‑видеопомощники, у которых поменьше опыта. Вот и все, – сказал российский арбитр.

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