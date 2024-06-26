Карасев о ВАР: «Раньше всех собак вешали на судью в поле. Сейчас больше всего достается тому, кто сидит у монитора»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев видеоповторы Матч ТВ Футбол

Сергей Карасев рассказал о специфике работы ВАР.

– Вы работаете и главным арбитром, и в ВАР‑центре. В чем специфика работы видеоарбитра?

– В том, что мы иногда не можем прийти к общему знаменателю. У нас 60 судей, из которых 25 главных.

Конечно, появляются моменты, в которых наши мнения могут разниться. То же самое и в комнате ВАР. Арбитр должен разобраться в эпизоде и решить, будет ли он звать главного. Если есть сомнения, то, как правило, это неочевидная ситуация, которую надо отпустить. Но под стрессом это сделать тяжело.

Если раньше судья сделал ошибку на поле, то всех собак вешали на него. Сейчас же больше всего достается тому, кто сидит у монитора. Такое дополнительное давление испытывают ребята‑видеопомощники, у которых поменьше опыта. Вот и все, – сказал российский арбитр.

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2 комментария
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А разве не справедливо? Сьдья на поле видит картинку в реальном времени и не всегда в динамике можно понять был фол или нет. Но если человек за монитором, при многочисленных повторах, под разными углами этого определить не может не значит ли это, что он проф не пригоден?
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Конечно гнать надо вшею этих Амелиных и Казарцевых, если они на ВАРе чудят, то в поле совсем от них полный.
Сейчас зарплата у арбитров хорошая, так принимайте на работу нормальных судей и болельщики начнут интересоваться самой игрой, а не слепым Амелиным с Казарцевым, которые похоронили Урал, с отличным стадионом и миллионным городом болельщиков.
Два дурня от футбола отключили целый регион на Востоке.
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