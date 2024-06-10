Защитница «Зенита» Куропаткина: «Женский футбол развивается с молниеносной скоростью. В моем детстве было 6 команд – даже не знала, кто играет. А сейчас показывают по ТВ»

Теги Зенит премьер-лига Россия женский футбол ТАСС ЖФК Зенит Вероника Куропаткина Футбол

Футболистка «Зенита» заявила о росте популярности женского футбола в России.

«Становится ли популярным женский футбол в России с учетом посещаемости матча? Безусловно, атмосфера классная, особенно, когда играли за воротами с нашими болельщиками, очень хорошо поддерживали.

Женский футбол развивается с огромной скоростью, с молниеносной. Ты видишь болельщиков, они видят, что ты помахал им, у них очень много счастья от этого, такого раньше не было. Они смотрят на нас по-особенному, хотя мы не звезды, обычные девчонки. Когда такое видишь, очень приятно.

В моем детстве было шесть команд, я даже не знала, кто играет, а сейчас показывают по телевизору. Родителям не нужно бояться отправлять детей в женский футбол.

Очень много профессионализма во всех клубах практически, много академий. Мы обычные девчонки, которые просто играют в футбол, занимаемся профессионально», – сказала защитница «Зенита» Вероника Куропаткина.

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7 комментариев
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насчёт развивается не знаю... но то что кто то впаривает нам эту шнягу, сто процентов
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Показывают по ТВ? И много извращенцев смотрит эту порнографию?
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Смотрел матч за Суперкубок, играют девушки задорно и самоотверженно, чем-то напоминает южно-американский и мексиканский мужской футбол, в плане отдачи, не техники, нашим футболистам этого не хватает
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Даже показывют по тв?
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Профессионалы деньги зарабатывают, а не сидят на шее государства, как несчастные пенсионеры.
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Он не развивается , и даже его тв не тянет , как шоу которое можно продать , и даже не как времяпрепровождение для детей , его натурально искусственно втюхивают непонятно зачем …..
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Я, кстати, в детстве смотрел больше женского футбола, чем сейчас. Многие вспомнят:
По 7ТВ одно время в утренние часы крутили архивные матчи АПЛ, и не брезговали в это же время показывать чемпионат России по женскому футболу. Там и регби показывали, и даже хоккей на траве.
И Григорян тогда еще тренировал женскую команду. Славные были времена :)
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