Защитница «Зенита» Куропаткина: «Женский футбол развивается с молниеносной скоростью. В моем детстве было 6 команд – даже не знала, кто играет. А сейчас показывают по ТВ»

Футболистка «Зенита» заявила о росте популярности женского футбола в России.

«Становится ли популярным женский футбол в России с учетом посещаемости матча? Безусловно, атмосфера классная, особенно, когда играли за воротами с нашими болельщиками, очень хорошо поддерживали.

Женский футбол развивается с огромной скоростью, с молниеносной. Ты видишь болельщиков, они видят, что ты помахал им, у них очень много счастья от этого, такого раньше не было. Они смотрят на нас по-особенному, хотя мы не звезды, обычные девчонки. Когда такое видишь, очень приятно.

В моем детстве было шесть команд, я даже не знала, кто играет, а сейчас показывают по телевизору. Родителям не нужно бояться отправлять детей в женский футбол.

Очень много профессионализма во всех клубах практически, много академий. Мы обычные девчонки, которые просто играют в футбол, занимаемся профессионально», – сказала защитница « » Вероника Куропаткина.